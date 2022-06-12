香緹卡 2022 夏季限量彩妝 綠漾波光絢采眼頰霜。（香緹卡 提供）
香緹卡 2022 夏季限量彩妝 綠漾波光絢采眼頰霜。（香緹卡 提供）
香緹卡 2022 夏季限量彩妝 綠漾波光絢采潤唇彩 ＃金盞花。（香緹卡 提供）
香緹卡 2022 夏季限量彩妝 綠漾波光絢采潤唇彩 ＃金盞花。（香緹卡 提供）
香緹卡 2022 夏季限量彩妝 綠漾波光絢采潤唇彩 ＃向日葵。（香緹卡 提供）
香緹卡 2022 夏季限量彩妝 綠漾波光絢采潤唇彩 ＃向日葵。（香緹卡 提供）

頂級美妝香緹卡，首次提供針對夏季各種敏弱肌膚困擾，帶來療癒身心的沁涼美肌免費護膚活動，於2022年6-7月，每日提供限量價值1500元的免費體驗，完成體驗更可獲得花妍抗敏保養4日禮。

首次入會會員，活動期間更享多重禮遇；限時最低43折起的多款組合，輕鬆入手3大推薦商品；首次入會消費7000元現折1000元，同時獲贈價值千元入會禮與生日當月獲得生日禮；加入香緹卡line官方帳號，不出門也可享受專業美容顧問諮詢與教學，活動細節可洽品牌官網、專櫃洽詢。

給肌膚頂級呵護 活動大使季芹最愛舒沉香
方文琳單穿bra體驗空中瑜伽 56歲身材曲線太養眼
新竹縣動保教育活動 邀您一起體驗
#體驗 #香緹卡 #保養 #入會 #美肌