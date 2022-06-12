陳時中快篩陽性確診 侯友宜：他應該沒打1922

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日快篩確診，新北市長侯友宜下午被問到此事時表示，期待陳時中早日康復，回到工作崗位上。

對於媒體詢問侯會不會建議確診的陳時中有問題可以撥打1922，侯友宜表示，陳時中確診，「我想他應該沒有打1922」。