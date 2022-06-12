陳時中確診 侯友宜：期待他早日康復 15:322022/06/12 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中確診 侯友宜：期待他早日康復。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳時中快篩陽性確診 侯友宜：他應該沒打1922 訂閱影音： 中時新聞網 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日快篩確診，新北市長侯友宜下午被問到此事時表示，期待陳時中早日康復，回到工作崗位上。 對於媒體詢問侯會不會建議確診的陳時中有問題可以撥打1922，侯友宜表示，陳時中確診，「我想他應該沒有打1922」。 陳時中確診！最新身體狀況曝 陳宗彥暫代指揮官 陳時中確診 蔡英文：希望他好好休養 1922委託民間經營 她嘆：陳時中手法跟火化之亂時一樣 高雄市12日確診降溫 陳其邁：疫情開始緩降 #陳時中 #確診 #侯友宜 #早日康復 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣確診者新冠後遺症排行榜大揭密 這3項症狀名列前茅 04:122022/06/12 健康 黃鐙輝2娃確診傳給外婆舅舅 老婆內疚：覺得對不起他們 09:222022/06/12 娛樂 蘇貞昌昨跟陳時中開防疫會議 行政院曝最新身體狀況 14:232022/06/12 政治 澎湖確診孕婦順產女嬰2次PCR皆陰 今後送高雄長庚 12:262022/06/12 生活 槓子頭陳時中 只想創造神話 04:102022/06/12 時論廣場 竹縣＋1211 明起取消快篩實名制單雙號限制 14:322022/06/12 生活 苗栗縣＋1136 今年迄今累計逾5萬人染疫 14:272022/06/12 生活 陳時中確診 最新身體狀況曝 陳宗彥暫代指揮官 12:022022/06/12 生活 侯：1922顛覆認知 藍：不想負責就下台 04:102022/06/12 政治要聞 彰化縣＋4384疫情走下坡？王惠美：還要再觀察幾天 14:562022/06/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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