高雄市12日新增7238名肺炎確診個案，市長陳其邁強調，今日確診數字仍因假日失準，但下周開始就會穩定緩慢降溫，降到萬人以下。陳其邁表示，高市疫情升溫緩慢，高原期拖得比較長，下降同樣也會緩步降溫，但疫情威脅尚未解除，呼籲活動力強、高風險族群仍要做好防護措施。

衛生局表示，今日公布的確診數，96％來自快篩判陽，4％為醫院Pcr採檢。高市盛行率為10.67％，持續上升中。目前50歲以上族群盛行率較低，仍不到平均值，要小心避免感染；0至4歲族群盛行率高達13.88％，原因為無疫苗保護，感染來源為家庭。

教育局表示，截至目前為止，12至17歲國高中生施打BNT疫苗的比率為21.3％，請學生務必配合學校通知，攜帶健保卡到校施打。

陳其邁表示，確診者染疫的過程會有自然保護力，確診後三個月才能再次施打疫苗。

針對經濟紓困，補習班、安親班、托育中心等特殊場所及產業，受疫情影響衝擊較大，市府會啟動第二階段的紓困，給予業者較多時間、空間，回復正常生活。

6日有位媽媽在聖功醫院產下一名小男嬰，今日轉月子中心時發現男嬰確診，但父母親無確診。擔心可能是院內感染。衛生局證實，小男嬰轉入月子中心時檢查發現確診，已入住醫學中心加護病房治療，聖功醫院也針對全院醫護人員快篩，結果均為陰性，但Pcr結果尚未出爐。