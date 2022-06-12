指揮中心昨（11）日宣布6月15日起入境檢疫政策由現行的「7+7」放寬為「3+4」，不過國民黨台北市議員王鴻薇卻發現相關規定有不合理之處，質疑「入境3+4玩假的？」

王鴻薇今日在臉書表示，指揮中心宣布入境檢疫隔離將從7+7放寬為3+4，本以為可以減輕返國或商務人士的負擔，但仔細一看卻發現相關規定指出，無法一人一戶的民眾還是必須入住防疫旅館，且後面4天不能變更隔離住所，「等於在防疫旅館隔離的民眾，還是一樣必須在旅館8天住好住滿！」

王鴻薇指出，後4天的自主防疫階段，按照規定可以出門採買，甚至可以出門上班，但入住防疫旅館的人卻因為不得變更隔離住所導致無法回家，「指揮中心這次到底又是什麼邏輯？」

王鴻薇酸，指揮中心放寬政策放得莫名其妙，麻煩還是要由第一線工作人員和民眾自己承擔，「既然陳時中都已經說『重要政策都宣布了』，那你們也可以快點解散了吧！」