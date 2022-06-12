台南市12日新增4846例確診，較昨天的7038例確診大幅減少。不過，因應疫情仍處高峰期，市府衛生局也強調，設在南區松柏育樂中心及新化體育公園等2處篩檢站，13至19日仍將持續提供服務。

衛生局指出，直到昨天為止，今年全市累計確診人數已有17萬2856人；其中，解除隔離有13萬0533人，還在隔離有4萬2323人。至於全市疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑的涵蓋率，分別為90.4％、81.4％、1.3％、66.3％；12至17歲青少年疫苗第1、2劑、追加劑的涵蓋率，分別為94.2％、82.5％、14.1％。

衛生局表示，從明天起南區松柏育樂中心篩檢站的服務時間，維持上午9時至中午12時、下午1時至4時；新化體育公園篩檢站則調整為上午9時至中午12時。2處篩檢站除提供快篩陽性試劑判讀、有疑似症狀者採鼻咽快篩外，對於陽性快篩試劑判讀結果未達成共識的民眾，現場也可以進一步採檢PCR。另外，松柏育樂中心篩檢站每日上、下午，還各開放50位民眾看診及領藥。