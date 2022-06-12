藝人白白(白馨儒)曾與藝人逸祥(黃逸祥)有過一段情，分手後她繼續在演藝圈發展，同時擔任基隆某國小的兼任美術老師，在2020年白白嫁給上班族男友，如今是個幸福人妻，不料她近日在社群po出自己穿著住院服的照片，驚爆罹患子宮頸癌前病變CIN2，動了手術切除癌細胞病變處，過程讓她害怕緊張到哭出來，而除了白白外，女星曾智希、網紅田以熙也曾罹患此症，田以熙更曾吐露：「這個病變的機率比你們想像的還要高」，勸戒眾人慎防。

白白在本月9日於臉書、IG發文，透露自己被診斷出子宮頸癌前病變CIN2，醫生建議動「子宮頸圓錐狀切除術」以切除細胞病變處，但「此手術無法根除HPV人類乳突病毒，唯有自身免疫抗體才能消滅HPV病毒」。

而這是白白第一次動手術也是第一次接受全身麻醉，她非常緊張，雖然醫護跟麻醉師詳盡且溫柔跟她說明，但她仍在進開刀房時腳軟、發抖，連手背入針時都覺得疼痛不已，忍不住哭出來，直到麻醉生效，她進入夢鄉。

術前白白還曾問醫師，自己會不會醒不過來，醫生也溫柔地安慰她，要她安心，手術後她在恢復室被冷醒加痛醒，痛到請老公先去拿了止痛藥，「像月經悶悶痛，但又說不上的怪怪痛」，所幸手術成功。

網紅田以熙透露檢查出罹患子宮頸癌前病變的第一期CIN1，追蹤4次就演變成第二期。(翻攝自natalietien IG)

而除了白白外，網紅田以熙也在2016年被診斷出罹患「子宮頸癌前病變」的第一期CIN1，追蹤了4次惡化成第二期，如若到第三期就是確診為子宮頸癌，田以熙當時坦言，沒想過自己會跟癌症如此靠近，坦言得知罹病後，受到強大的衝擊，也透露身旁有4個朋友先後去做了檢查，竟有2人也是癌前病變，其中一人已經是第二期，讓她不禁感嘆：「這個病變的機率比你們想像的還要高」。

女星曾智希因經期不順就醫檢查，赫然發現罹患子宮頸癌前病變第三期，立即動了手術。(中時資料照片)

女星曾智希則是2018年時透露因經期不順就醫，一開始檢查出長了3公分的囊腫，之後漸漸變大成6公分，抹片結果也出現異常，接受HPV(人類乳突病毒)檢測結果為陽性，確診子宮頸癌前病變第三期，她也坦言情況有些嚴重，如果不是這回檢查發現了，可能過個幾年她就會演變成子宮頸癌，曾智希也透露雖然內心緊張，所幸得到醫生的鼓勵，她才及早動手術治療，才有機會痊癒。