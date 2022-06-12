卡悠峯瀑布山崩，警方即時疏散遊客。(警方提供)

獅子鄉知名景點卡悠峯瀑布觀景區附近，12日中午12時50分傳出山崩災害情形，經內獅派出所員警到場查看，發現山崩處約位於停車場上方5、600公尺處山壁，並未傳出災情，但鄉公所已籲請民眾，近日先別造訪。

現場警方指出，崩下土石未危害到步道，但因遊客眾多，為防止災害擴大發生，與獅子鄉公所人員及獅子消防隊人員進入勸離遊客，待遊客離去完畢，再行封閉園區入口，下午3時許已經疏散完畢，人員平安，已禁止遊客入內。