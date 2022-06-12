inooknit 將各個創作領域的女性風格融入鞋款中。（inooknit提供）

全球環保意識抬頭，時尚不再只是從美學設計堆砌展現，也讓大眾開始有意識地挑選對環境更友善的選擇。鞋履品牌inooknit以專業科技針織技術打造綠色環保平底鞋，號稱和傳統製鞋方式相比平均省下200平方公分的裁切廢料，面料上使用保特瓶回收紗，並與符合GRS規範認證的紗線廠商合作，降低能源耗損進而減少碳排放。

inooknit透過鞋履為創意載體，連結全球風格創作者，從平面設計師、花店主理人、插畫家等各種創作領域的風格女性，打造獨具特色的平底鞋，春夏系列新品以野餐為靈感，結合原創提花和流行元素複製野餐情境。

熱銷款式鉤針背心以春季色彩開啟野餐氛圍，主打商品包含：野餐派對、小蘇打、夏日洋裝、單寧短褲和拼貼牛仔褲。除了必備的百搭鮮彩格紋款，此次最特別是牛仔系列以針織塑造「丹寧印象」，取代有毒化學染劑，讓丹寧更「環保」，其中拼貼牛仔褲模仿深淺不同的布料拼接補丁，營造慵懶隨興的休閒風格。整體系列揉入搶眼色系，打造適合春夏穿搭的單品。