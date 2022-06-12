警消獲報後，到杉林大橋搜尋黃婦。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

劉姓民眾於11日晚間向旗山警方報案，指婆婆71歲黃姓婦人出門後未歸。警方調閱相關監視器畫面，發現黃姓婦人最後的身影是出現在杉林大橋上。警方經擴大搜尋，最後於12日上午11時許在杉林大橋下楠梓仙溪下游右側尋獲黃婦遺體，現場未發現打鬥跡象，初步排除他殺嫌疑。

警方調查，黃姓老婦人於6月11日下午3時步行出門後就沒有回家，初步了解，黃姓老婦人有輕微失智症狀。

經警方調閱沿線監視器，發現黃婦於11日下午沿高129線往杉林大橋方向步行，立即調閱周遭路口監視器，但沒有發現黃的身影，警方同時持續在其住家、杉林大橋周邊範圍搜尋。

警方後來在杉林大橋上發現黃婦的蹤影，但來回查尋，僅發現疑似失蹤人的斗笠在橋墩上，未發現失蹤人，立即聯繫119救護人員至現場查看。消防人員於12日上午11時15分在杉林大橋下楠梓仙溪下游右側尋獲黃婦遺體，現場未發現打鬥跡象，初步排除他殺嫌疑，全案採證後報請檢察官相驗，詳細情形警方正在調查中。

警方呼籲民眾，請多關心與陪伴身旁的親友，鼓勵陷入負面情緒的親友尋求專業協助，一起愛護心理健康，如遇到難關時，可撥打諮詢安心專線：0800-788995生命線協談專線：1995，張老師專線：1980，尋求解決之道，讓專業人員協助。