靜宜大學111級畢業典禮改採實體與線上並行舉辦！（靜宜大學提供）

靜宜外籍生更透過視訊與海外親友互動即時分享學成的喜悅，留下一生難忘的回憶！（靜宜大學提供）

靜宜各系所師長也為畢業生正冠與撥穗，祝福每位畢業生學有所成，展翅高飛。（靜宜大學提供）

靜宜大學並頒發優秀畢業生及志工服務等獎項，鼓勵所有靜宜人從事社會服務，為社會盡份心力！（靜宜大學提供）

靜宜校方精心錄製祝福影片，勉勵畢業生懷著感恩的心，以愛與服務的核心價值及信念，回饋社會，並延續靜宜優良傳統。（靜宜大學提供）

「我畢業了！」受到疫情影響，靜宜大學111級畢業典禮改採實體與線上並行舉辦；外籍生透過視訊與海外親友互動即時分享學成的喜悅，留下一生難忘的回憶！董事長蘇耀文主教勉勵畢業生效法靜宜創辦人主顧修女會蓋夏姆姆的精神「難行、能行、要行」，並懷著仁愛與慈悲，以信心、勇氣與熱忱透過自己的天賦，發光發熱為社會做出貢獻。

靜宜大學今年學士班、碩士班及博士班畢業生約2800位，由校長唐傳義親自頒發畢業證書給各院學生代表，典禮隆重且溫馨！各系所師長也為畢業生正冠與撥穗，祝福每位畢業生學有所成展翅高飛。校方並精心錄製祝福影片，勉勵畢業生懷著感恩的心，以愛與服務的核心價值及信念，回饋社會，並延續靜宜優良傳統，開啟人生另一段新的旅程。

主教蘇耀文恭喜畢業生，經過4年努力順利取得學位，即將邁向人生新的階段！今年的畢業生很特別經歷兩2多的新冠疫情，最近又有俄烏戰爭等。雖然疫情、戰爭讓大家感受世界的不平安與紛爭，也體會到人類的生命是共同體，息息相關。

蘇耀文指出，如同英國著名作家狄更斯在《雙城記》中說，「這是一個最黑暗的時代，但可能也是一個最光明的時代」，我們無法改變外在環境，但可以調整心態，相信天主愛的眷顧，努力充實自己，邁向另一個希望的未來！

蘇耀文勉勵畢業生效法靜宜創辦人主顧修女會蓋夏姆姆的精神「難行、能行、要行」，在這艱難時刻，更要瞭解自己的特長、理想及目標，並扎根在未來人生的旅途中，透過自己的天賦，成光成鹽，對社會做出貢獻。

靜宜校長唐傳義祝福學生「畢業快樂！」他表示疫情改變政治、經濟與社會，唯一沒有改變的是關懷他人的心。疫情期間的線上與混成學習成為常態，也將是未來的生活模式，其中最重要關鍵就是「自律」。

唐傳義勉勵畢業生，畢業邁出校園後，沒有師長的諄諄教誨，要讓「自律」成為習慣與能力，並透過終身學習擁有不被科技取代的能力；期勉畢業生在未來職場與生活，找到人生目標、踏實逐夢與達標，開啟屬於自己璀璨的嶄新未來！

靜宜大學並頒發優秀畢業生及志工服務等獎項，鼓勵所有靜宜人從事社會服務，為社會盡份心力！榮獲志工獎和群育獎的國企系呂珮玄表示，她大一參與蘭嶼志工隊，從事兒童營、二手衣捐贈會、洗頭蝨、獨居長者陪伴等服務；大二加入教育部靜宜數位學伴計畫，透過一對一的視訊陪伴與輔導，提升偏鄉學童學習成效，大三起擔任帶班老師，協助排解靜宜學伴上課時所遇到的相關問題。

呂珮玄強調，她參與志工服務過程中學習到與夥伴合作的重要，雖然常遇到突發狀況，但團隊成員一起面對，都能迎刃而解！鼓勵學弟妹在課餘時間參與志工服務，會發現大學生活不僅學習專業知能，也能結交志同道合，朝向未來目標前進的好友。

靜宜大學主顧修女會蓋夏姆姆