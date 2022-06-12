貿協本周辦理為期兩天的「南亞巴基斯坦、孟加拉線上拓銷團」，協助我國廠商把握南亞兩國市場商機。並由駐外單位洽邀近50家買主參與媒合洽談，促成逾400萬美元的採購商機。

南亞(South Asia)由七個國家組成，除印度以外，巴基斯坦與孟加拉人口也分別有2.2億與1.7億，均名列全球前十，南亞豐沛的人口，標誌著龐大內需消費潛力。依據世界銀行2022年發布的《南亞經濟焦點》報告中預估，南亞2022年經濟成長率將達6.6%、2023年為6.3%，成長動能充沛。但近期南亞地區仍面臨諸多挑戰，包括新冠疫情爆發留下的創傷、俄烏戰爭以來造成的經濟影響以及通膨及外匯短缺的內外壓力。

據我出口統計顯示，我國出口孟加拉在2021年全年達12.2億美元，較2020年同期成長44.8%，2022年1至5月我對孟出口額(8.8億美元)較2021年同期更大幅成長107.2%，主要出口品項為燃料、塑膠製品、人造紡織材料、機械等。另對巴基斯坦出口額2021年全年為7.3億美元較上年同期成長65.3%，2022年1至5月我對巴國出口額為2.3億美元則較2021年同期衰退19.5%，主要出口品項為塑膠品、鋼鐵、機械設備等。

近期巴國外匯不足，為避免外匯流失，巴國「進出口商務部」在5月底宣布，禁止奢侈品和非必需品進口，同時，又因巴國議會對前總理伊姆蘭汗的不信任投票引起政治動盪，使得買主邀請受到影響。而孟加拉則因渠貨幣大幅貶值致貿易與國際收支逆差擴大的打擊下，實施進口控制以維持外匯穩定，也發布針對近200項產品加重課稅、提高銀行信用保證金等措施，使得孟商對外採購也趨於保守。但我商包括台塑生醫、水處理設備萬年清(6624)、UPS系統旭隼(6409)科技、製鞋機天崗精機，乃至伺服沖床佶擎機械等公司仍積極參與、優先部署巴、孟兩國。

台灣和南亞國家間產業互補性高，雙方新的產業合作機會大，如AIoT、智慧城市、電動車設備產業等，都存在合作機會。外貿協會希望藉由「南亞巴基斯坦、孟加拉線上拓銷團」活動為開端，持續創造更多南亞疫後拓銷成功的故事，接下來即將啟動印度拓銷團以及印度台灣形象展，讓我業者都能先行搶佔南亞諸國市場並找到合適的當地夥伴。