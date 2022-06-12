前交通部長、無任所大使林佳龍今日上午，帶領正國會黨公職成員參訪基隆城市博覽會，他致詞時大讚，市長林右昌不只會做事，做人也很成功，8年建設有成，「畢業展」繳了一張很棒的成績單。

林右昌今早陪同林佳龍參訪城博會，全程擔任導覽，說明西二倉庫會場原本面臨拆除的命運，但他上任之後重新整建成為郵輪轉運中心，未來將接待國際郵輪旅客，全世界20大郵輪都可以停泊，感謝林佳龍擔任交通部長期間，大力支持基隆市港再生建設，包括軍港西遷等。

林佳龍表示，這次觀展非常期待，林右昌不只會做事，做人也很成功，栽培許多優秀人士，最重要的是和立委蔡適應，從中央到地方合作無間。他提及，6月是畢業典禮的季節，大家都會有畢業展，而林右昌執政8年建設有成，「畢業展」繳了一張很棒的成績單，每次來基隆都覺得比以前更美麗。

林佳龍說，「我們這一代中，林右昌很有代表性」，身為帶領正國會黨公職團隊的角色，也引以為榮，回想這一路走來，和林右昌並肩作戰超過20年，從府院黨擔任幕僚，到地方參選縣市首長，後來接下交通部長一職，在蔡英文總統領導下，特別是市港再生標竿計畫，真的讓基隆黑白變彩色，再加上與蔡適應合作無間，期許基隆的治理成績能夠放大到全台灣。