現年68歲香港男演員吳志雄，早期出演電影《古惑仔》電影「大佬B」，終於成功打響娛樂圈的知名度，距今已出演超過100部作品。男主角陳浩南原型正是他本人，15歲就加入黑社會當老大，管理夜總會、馬場、賭場等娛樂場所，更曾2度出入監獄，遇到現任妻子才終於浪子回頭，近來則逐漸淡出螢光幕。

李凱詩擁有亮麗外型。(圖/微博)

68歲吳志雄投資8間餐廳當老闆，日前和多位大陸辣模網紅聚餐後合照。照片中，包括他和前亞洲先生黃竣鋒、在《賭俠》飾演大軍的程東，以及《古惑仔》系列的焦皮朱永棠，快樂比出勝利YA手勢；椅子則安排美女舒服坐著，放眼望去各個顏值爆表又身材火辣，笑容一個比一個甜美，讓整體拍照畫面呈現美女與野獸對比。

B哥和這名李凱詩辣模合影無辜惹出陪睡風波。(圖/微博)

這些聚餐照片是由辣模李凱詩上傳，她便在微博提及這張照片由來。她透露：「謝謝輝少和B哥邀請，跟香港演員前輩們一起吃飯，祝福生意興隆、財源廣進」她本人則擁有清新五官和甜美笑容，身穿一件拉鍊粉色背心，火辣露出胸前深邃事業線，畫面十分養眼吸睛，卻引發網友內心的不同揣測。

辣模梁凱詩(右1)和B哥吳志雄(中)等藝人同框合照無端中傷。(圖 微博)

網友們見到Ｂ哥同框女模，出言揣測：「要不要陪別的」、「你給他們了嗎」、「都這麼光明正大陪睡了」、「現在這些野模也就是陪過氣男人」甚至有網友開罵李凱詩「能搞得有咖位的嗎？」李凱詩只能無奈說到「那我要見我的男神吳彥祖，你這麼牛逼來請我去見大咖啊」並鄭重做出澄清：「我朋友是B哥合夥人」。