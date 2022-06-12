新冠肺炎疫情仍在台灣延燒，如何提升免疫力成為了眾人都在關心的熱門議題，對此國泰醫院婦產科醫師張瑜芹和新北市立土城醫院整形外科李秉勳在臉書粉專指出，除了養成運動習慣、擁有良好的睡眠品質外，吃對食物也是相當重要的一環，並分享6種能夠幫助提升免疫力的營養素。

1、維生素A

維生素A可以保護皮膚與黏膜，是抵抗病菌的第一道防線。食物來源包含地瓜、南瓜、紅蘿蔔、豬肝、菠菜。

2、維生素C

維生素C可以緩解發炎，增加免疫力，特別是平日每天就有攝取的人，比起發病後才攝取的效果更好。食物來源包含芭樂、釋迦、奇異果、木瓜、蘋果、香吉士、草莓、楊桃、柳橙、文旦、荔枝、檸檬。

3、茶胺酸

茶中的茶胺酸有助免疫力，紅茶跟綠茶中都有豐富含量。

4、Omega-3

Omega-3可以緩解體內細胞發炎反應，還能透過增強白血球來強化免疫系統，不過身體無法自行合成Omega-3，只能靠飲食攝取補充。食物來源為魚油、沙丁魚、鮭魚、秋刀魚、鯖魚。

5、大蒜素、薑油

薑與大蒜都可以提升身體免疫力，大蒜素能抗病毒、抗發炎；薑富含100種以上的化合物，主要為薑辣素、揮發油和多酚類，可以幫助預防感冒。

6、鋅

鋅能調節體內免疫反應，對於抵抗上呼吸道病毒也有幫助。食物來源包含生蠔、牛肉、蚵仔、紅蟳、羊肉、蛤蠣、豬肝。