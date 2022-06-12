金門今(12)日新增83名確診，累計3398例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(12)日新增83名確診，累計3398例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(12)日新增83名確診，累計3398例。明起家用快篩劑實名制取消單、雙號分流，縣府提醒，醫材售出概不退換，民眾可視實際需要適量購買。

金門今(12)日新增83名確診，累計3398例。目前收治中53例，其中無症狀或輕症37例、中症14例、重症2例；確診者居家照護644例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者45人，目前居家隔離157人，解除居家隔離129人。

縣府指出，中央流行疫情指揮中心昨已宣布，自明(13)日起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單、雙號的限制，不需再依身分證字號尾數單、雙號進行分流，民眾可持健保卡或居留證，自行依需求選擇購買日期，至特約藥局或衛生所購買。每輪每位民眾可購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元。

縣府再次呼籲，65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全與免疫力低下且病情穩定者，開放施打第2劑新冠肺炎疫苗追加劑(即第4劑)，符合資格的鄉親可前往部立金門醫院及5鄉鎮衛生所預約接種，以提升整體疫苗的覆蓋率與保護力。