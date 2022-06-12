日本防衛大臣岸信夫今（12）日在新加坡會見大陸防長魏鳳和。岸信夫當面表達對兩岸局勢的關切，表示台海的和平與穩定對日本及國際社會都非常重要。

據日本富士新聞網，這是中日防長繼2019年12月之後，再度面對面會談。兩人談及多項議題，包括台海、南海、俄烏戰爭，以及中俄戰機日前聯合巡航等議題。

岸信夫會後表示，兩人談及台灣問題。他面告魏鳳和，日本在台灣問題的基本立場沒有改變，並強調「台海的和平與穩定不僅對日本非常重要，對國際社會也非常重要」。

上月24日，中俄轟炸機在日韓附近海域上空展開聯合空中戰略巡航。對此，岸信夫向魏鳳和表示，日方認為這是「針對日本的示威行動」，並表達「嚴重關切」。

對於俄羅斯入侵烏克蘭，岸信夫指出，這動搖了包括亞洲在內的國際秩序基礎，「絕對不能接受」，他並敦促中國作為聯合國安理會常任理事國，在國際社會中，應負責任地發揮和平穩定的作用。

兩人還討論了東海和南海局勢。岸信夫對企圖改變該地區現狀的行為表達強烈關切，包括沖繩縣尖閣諸島（釣魚台）周邊地區，要求中國自我克制。

岸信夫表示，由於對中日關係存在擔憂，因此坦誠溝通更顯重要。他說雙方應繼續展開對話與交流。