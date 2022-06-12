只要穿著「青、紅」任一色穿搭享用青花驕，就可參加抽獎，有機會整單免費。（青花驕提供）

炎熱酷暑在前，解熱首選絕對是冰涼啤酒，也有人最愛在熱天吃麻辣鍋享受過癮。青花驕麻辣鍋特別推優惠活動搶客，期間限定只到6月底。

保持川味靈魂的麻辣，青花驕於鍋底中加入獨門的「重慶江津九葉青花椒」創造出兩大招牌精品青紅鍋，招牌紅鍋以數十種辛香料慢火拌炒，麻中帶辣的風味，散發純正麻香，且口感清甜、溫潤，可以直接飲用也不致嗆辣；而綠色秘製湯頭以青花椒為主角，口感鮮麻香甜，讓不嗜重口味的消費者，也能在夏季大口喝湯爽快紓壓。

品牌冠軍出品的青花椒啤酒，使用與鍋底同樣的新鮮青花椒，結合美式啤酒花Mosaic，帶出濃郁果香味；嚴選的特調啤酒也少不了隱藏版攻略，除了招牌青花椒口味，還有精釀驕心烏龍啤酒，從麥芽中提煉出最純粹的清香風味，百花綻放的醇香茶韻相當清爽，最後一款特調啤酒－熟成解憂鮮柚啤酒，沖淡苦澀與熱氣，深受女孩們的喜愛，與葡萄柚果汁一同釀造的愛爾酵母，入喉香氣滿溢，尾韻不苦且果香回甘。

青花驕夏季啤酒節活動同時開跑，加入LINE好友限量抽出驕心烏龍及解憂鮮柚啤酒免費兌換券，不論內用或外帶也可再享有啤酒買一送一的好康；此外，青花驕與WAVE SHINE聯名，吃辣喝酒更要讓穿著辣度破表，凡身著「青、紅」任一色穿搭到全台青花驕用餐即可現場解鎖神秘金庫進行抽獎，有機會抽中整單免費及WAVE SHINE美波泳裝，期間限定只到6月底。

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