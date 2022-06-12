今天在大聯盟場上洋基以8：0完封小熊，此戰洋基打線一共敲出6發全壘打，其中當家主炮「法官」賈吉(Aaron Judge)就貢獻了雙響炮，而這6發全壘打雖然都是陽春炮，但全是從小熊菜鳥投手史瓦莫(Matt Swarmer)手中擊出，也讓他追平隊史難堪紀錄，成為小熊隊史單場挨最多全壘打球員。

Matt Swarmer allowed 6 HR, the most by a Cubs pitcher since Tom Lee allowed 6 in a game on June 28, 1884 (also 6).



He's the 2nd pitcher in MLB history to allow 6 solo HR in a game, joining Hollis "Sloppy" Thurston on August 13, 1932. pic.twitter.com/9jhiQ7zVd6 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 12, 2022

洋基昨天與小熊拚到延長賽13局才以再見安打獲勝，但今天打線徹底爆發，首局賈吉只選1壞球就開轟，4局輪到「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)，他敲出誇張的「光速全壘打」，擊球初速119.8英哩(約192.8公里)，是自《Statcast》2015年啟用以來，全聯盟擊球初速第4快全壘打。

接著托瑞斯(Gleyber Torres)跟進開轟，本季他狀況逐漸升溫，默默累積第12轟，打擊率來到.253。而5局小熊投手史瓦莫仍在場上，但洋基此局更誇張，一次賞他3轟，由昨天敲再見安的崔維諾(Jose Trevino)帶頭，接著賈吉炸出單場雙響炮、本季第24轟，然後雷佐(Anthony Rizzo)再補1發。

Anthony Rizzo joins the home run party! Yanks’ sixth homer of the night! pic.twitter.com/ca81BNhUmN — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 12, 2022

史瓦莫慘遭洋基打線震撼教育，投5局被敲7支安打失6分，全來自對方的全壘打，追平隊史悽慘紀錄，成為單場挨最多轟球員，和1884年的Tom Lee並列，另外也成為大聯盟史上第2位單場被擊出6發陽春炮投手，上回發生已經是1932年了。而此戰小熊打線全面熄火，完全沒得分，史瓦莫苦吞生涯首敗。