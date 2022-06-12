暑假馬上要來臨，一邊在家工作還要兼顧小朋友的三餐，真的太逼人，由藝人海裕芬研發的超人氣宅配滷味「嚕嚕姑滷」，為爸媽分憂解勞，特別推「崩潰家長」減壓美味組買一送一，活動只到20日，每日限量100份，同時為歡慶618購物節，「嚕嚕姑滷」也推出限定商品6.18折、天天領618元折價券、FB粉絲專頁領取轉運金等多重好康活動。

「嚕嚕姑滷」由海裕芬親自研發，主打「情緒性滷味」，精心設計的品名與包裝上的幽默插畫是一大特色，此外，獨門滷汁不同於許多老牌滷味採用一鍋老滷重複滷製各種食材，「嚕嚕咕滷」針對各款商品研發不同配方的滷汁，保證不會吃到重複的口味，且每一桶滷汁都是當天新鮮現做。目前已推出的口味包含「真是愛計較！」秘製醬香滷雞腳、「干什麼東西！」伯爵茶香滷豆干等。

暑假是小朋友最開心的時光，卻是許多爸媽的夢魘，「嚕嚕姑滷」特別在初夏推出了「崩潰家長」減壓美味組，當小朋友喊餓又沒空下廚的時候，從冰箱拿出嚕嚕姑滷即可快速出餐，另外，618購物節活動期間，除了滿額送限量品牌保冷袋、嚕嚕咕滷FB領取轉運金之外，還能天天領618元折扣券，等於直接免費多送4盒。而最殺的優惠莫過於限時限量6.18折優惠，詳情請上官網查詢。(foodinnova.com.tw／page／lulugulu)