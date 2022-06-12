響應國家海洋日，台南市政府環保局12日舉辦淨海活動，市長黃偉哲前往親自主持，孰料過程中有近10名養殖漁民到場外抗議，他們陳情，地主欲將魚塭租給光電廠商，因而調漲土地租金，使承租的漁民不知所措。對此，會後黃偉哲答應，若發現相關情事，市府一定會調查處理。

台南市政府環保局上午在七股區六孔遊客中心舉辦淨海活動，活動進行到一半，會場外突然來了近10名養殖漁民抗議，並拉起寫著「堅決反對61線以西種電」、「請保留一片淨土給黑琵生存」等字眼的布條，警方在一旁謹慎戒備，所幸現場大致和平，沒發生激烈衝突。

會後黃偉哲聆聽抗議者的訴求，並適時回應。據了解，抗議民眾陳情，漁電共生因租金收益高，地主想把魚塭土地租給光電業者，因而要求承租漁民給予更高額的租金，然而土地為地主所有，漁民沒有選擇權，希望政府能出面幫他們爭取權益。

對此，黃偉哲允諾，若發現在漁電共生的魚塭，地主有故意調高土地租金的情事，市府會調查處理，甚至進一步吊銷其執照。聽完黃偉哲的回應後，抗議的養殖戶陸續散去。