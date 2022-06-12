日本一名罹患阿茲海默症的88歲阿公2年前親手殺害年僅16歲的孫女，在孫女脖子上狂砍好幾刀，案發後兇嫌稱「不記得」殺害孫女，辯護律師也主張案發當時兇嫌精神失常，因此不認罪，不過日本法院仍認定兇嫌能控制自己的行為，判刑4年半。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美媒VICE全球新聞（VICE World News）、「今日日本」（Japan Today）等外媒報導，2020年日本發生爺爺砍死高中生孫女的親情悲劇，當年9月9日晚間，住在日本中部福井市的86歲富澤進酒醉後與16歲的高二生孫女富澤友美爆發口角，盛怒下的富澤進拿17公分長菜刀走進孫女房間，不斷往孫女的脖子上狂砍，導致孫女身亡。

事後富澤進打電話通知長子、孫女的父親，供稱富澤友美摔下樓梯後昏迷不醒，警方到現場後逮捕富澤進。

福井市法院5月底開庭，已經88歲的富澤進坦承殺害孫女，但以罹患阿茲海默症為由，稱不記得自己有這麼做過，也不記得什麼原因導致兩人爭吵。警方先前引述富澤進的說法，指出案發當時富澤友美對他說出尖銳的話，但他不記得到底說了什麼。

法庭上，律師稱富澤進罹患阿茲海默症導致他癡呆，「因為癡呆及喝酒，他當時精神失常，因此不認罪。」

不過法庭並不認同，宣布富澤進因殺人罪判刑4年半有期徒刑。

報導指出這起案件震驚日本，日本已是高齡化社會，年長的癡呆患者也在增加。開庭當天許多人密切關注案情發展，日本民眾同時對富澤進及失去富澤友美的家人感到同情。

事實上富澤進的精神狀況一直是案情焦點，醫生、律師、法官試圖釐清他是否在知情狀況下殺害孫女。

評估他精神狀況的醫生指出他有殺人動機，司法精神科醫師中川博樹表示，「他的行為是有目的性的，而且符合殺人意圖。」

檢察官也認為即便富澤進患有阿茲海默症，犯案當下能夠控制自己的行為，「有能力判斷對錯。」

最終法官在判決中表示，承認富澤進罹患阿茲海默症，「但經過仔細檢查及與被告磋商，犯案當時被告處在精神疲憊狀態，他也難以判斷對或錯，或勸阻自己不要犯罪，但他並不處在他無法這麼做的狀態下。」

根據日媒公布的照片，富澤進滿頭白髮，富澤友美則留著一頭俏麗短髮，五官相當可愛。據悉富澤友美個性開朗，同時也是認真的學生，她遇害前1至2個月才因為父母屢次爭吵而離家、搬進祖父家。

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