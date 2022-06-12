1名男網友在《爆廢公社》分享，姊姊日前帶孩子出發去公園玩，遭1名陌生男騎士一路尾隨，等紅綠燈時對方還刻意將機車停在副駕駛座旁，不斷往車內看，嚇得她拿起手機拍對方，騎士發現自己被拍下後，當場加速離去，貼文一出，引起大批網友熱議。

1名男網友在臉書社團《爆廢公社》爆料，日前他姊姊帶2個小孩去公園玩，在家門口將孩子安置上車，突然發現1名行為怪異的機車男騎士在他家門口逗留，姊姊一開始不以為意，怎料她們出發後該位男子竟一直尾隨在後，約行駛200公尺等紅綠燈時，對方竟然明目張膽將機車停在她旁邊。

姐姐表示，男子還一直不停的往車裡看，因為機車道很狹窄沒多少空位，對方後面也停了不少機車，後方騎士頻頻按喇叭示意男子前行，但是男子就是停在她的副駕旁一直盯著車內狂看，姐姐當時嚇得整個人都在發抖，試圖冷靜後拿起手機拍該位男子，對方見自己被拍後便一溜煙騎走。

雖然姊姊還是有帶小孩去公園玩，但過程中她不停觀察附近的人事物，深怕男子再次出現，回家將恐怖經歷告訴家人後，便到警局報案，警方調閱事發當時附近的監視器，可惜因為是死角沒有拍到男子的機車車牌。原PO提醒大家，不管男生女生，獨自出門或是帶小朋友外出都要注意安全，希望不要再有安全疑慮的事情發生。

文章曝光後不少網友們紛紛留言：「防狼噴霧要隨身攜帶」、「鎖門，玻璃窗別拉下」、「110是你的好夥伴」、「把車開到警察局」、「好噁心的人，眼神看起來好噁心」。