中央流行疫情指揮中心昨（11日）宣布，6月15日起放寬入境檢疫天數為3天居家檢疫＋4天自主防疫，不過有男網友指出，該項政策要求檢疫者必須在「同一地點」完成居家檢疫及自主防疫，質疑「有沒有圖利業者的嫌疑？」掀起網友熱議。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，朋友是馬來西亞華僑，因疫情的關係已2年未回去，5月底終於返鄉一趟，預計下周返台，因此他們開始研究居家檢疫相關政策，而中央流行疫情指揮中心正好宣布，6月15日起將放寬入境檢疫天數為「3天居家檢疫＋4天自主防疫」。

原PO指出，因政府提出新政策「自主防疫」，而非延用先前的自主健康管理，所以他和朋友趕緊研究2者差異，結果發現，自主防疫多了一項規範，即檢疫者必須在「同一地點」完成居家檢疫及自主防疫。

原PO詢問防疫旅館，得知目前所有房型預約機制全部維持7＋7的8天住房專案，讓他不禁感嘆，在不影響防疫旅宿業者營運業績的情況下，入境檢疫天數改為3＋4，感覺好像有鬆綁，實際上換湯不換藥，都要住防疫旅館8天，「這是什麼朝三暮四的故事？政府是把人民當猴子耍吧」。

原PO說，「自主防疫」究竟是什麼情況？從相關規範可知，那4天可以上班、參訪等，但不能回家睡覺，除非能夠一人一戶，不過這對馬來西亞華僑來說等同於沒有這個選項，「原來是類鬆綁？微調整？有沒有圖利業者的嫌疑？」

貼文一出，立刻掀起網友熱議，「這什麼爛政策，後面4天為何一定要住旅館」、「超扯！3＋4要同地點還得一人一戶，等下星期看政府怎麼修」、「水很深」、「防疫旅館賺爛了」、「就是強迫付防疫旅館錢啊」、「完全圖利業者」。

也有人痛批，「不要再創造新名詞了」、「政府的政策越來越荒腔走板，一點邏輯都沒有」、「反正這政府最會玩文字遊戲」、「史上最扯的法規，只有台灣才做得到」、「只有圖利始終如一，這點佩服極致」。