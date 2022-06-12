台東市光明社區一旁防汛道路路燈零件遭竊，民眾投訴路燈不亮已1周，除嚴重影響用路人及散步民眾安全，更憂心治安問題。（蔡旻妤攝）

台東市光明社區右岸防汛道路今年3月風光完工通車，附近居民卻投訴該路段部分路燈不亮已1周，沿途200多公尺黑漆漆，除嚴重影響用路人及散步民眾安全，更憂心治安問題。台東縣府表示，因5座路燈變壓器遭竊，已請廠商檢視修復，竊案部分則由警方調查偵辦中。

寬闊的道路緊鄰光明社區，是附近居民晨昏健走的地方。林姓民眾投訴，前段道路路燈仍正常亮起，後段有12路燈不亮，長達200多公尺一片漆黑。

光明里長曾淑美指出，近日接獲許多里民反映路燈不亮，這樣對於駕駛汽機車民眾，或者運動、散步的人來說都非常危險，更別提可能會有治安疑慮，已請派出所加強巡邏。

陳姓家長憂心表示，該道路路燈不亮的部分，恰好是光明國小至均一中學後方，雖然目前學校仍在停課，但台東縣學校自13日起就要復課，要是有孩子們放學後，徒步行走該路段返家，真的安全堪慮。

縣府建設處水利科長吳哲元說明，經檢視有5個開關箱變壓器及部分電線遭竊，電線裸露部分恐有安全疑慮，已緊急請廠商包覆避免危險，其他部分已立刻請廠商盡速修繕；損失部分已經報警，初估損失金額約5至10萬。

台東縣警察局台東分局指出，6日晚間接獲報案並依規定受理，目前警方正持續調閱沿線監視器，積極偵辦中。

台東縣府團隊擘劃推動「太平溪右岸一路通」計畫，強調對於紓解市區及大豐地區聯外交通將有很大助益，但一路以來備受爭議。

該工程自去年動工起，就遭到社區居民以安寧受干擾、影響社區安全等理由反對，在地居民甚至到台東縣議會舉起白布條抗議、質疑是黑箱作業，要求辦理說明會。

縣府宣布該路段自今年1月起，1年內禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行、設置速限30、禁鳴喇叭、禁止超車、降低車行速度等。