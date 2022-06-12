花蓮昨新增731例個案，因登錄時效更正，今校正回歸至1074例。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情重創觀光，中央將在7月投入補助振興觀光，也正規畫鬆綁邊境，不過有業者希望縣府向中央反映，盼能於年底再打開國門，以免花蓮疫情加劇，對此，衛生局強調，產業與疫情理應並重，把個人防疫工作做好，增強抵抗力，才是與病毒共存之道。（羅亦晽攝）

花蓮今天新增664例確診個案，相較前幾天千例個案少上許多，對此，衛生局表示，花蓮疫情漸朝降緩趨勢，不過昨新增731例個案因登錄時效更正，校正回歸至1074例。隨疫情緩和，北區部立花蓮醫院將恢復急門診，專責病房亦會逐步轉為一般急性病房，收治一般病患。

衛生局長朱家祥表示，因中央系統問題，昨新增的731例確診應校正為1074例，不過該數字是包含昨天上半天跟前一天的人數，今天664例則是昨天下半天與晚上統計的人數。然而，這周末兩天確診人數總和為1738人，較上周末總和1988人減少了250人，縣內疫情有朝緩降的趨勢。

朱家祥說，由於先前南區專責病房吃緊，空床數一度為零，所幸經玉里慈濟醫院、玉榮分院及部立玉里醫院陸續開設病床，緩和南區緊繃的醫療量能，且因應北區疫情趨緩，部立花蓮醫院將陸續恢復一般急們診，並規畫將專責病房轉為一般急性病房，收治一般病患。

此外，疫情重創觀光，中央將在7月投入補助振興觀光，也正規畫鬆綁邊境，不過有業者希望縣府向中央反映，盼能於年底再打開國門，以免花蓮疫情加劇，對此，朱表示，觀光業受疫情影響，經營慘澹，產業與疫情理應並重，就算延遲打開國門也難保杜絕病毒蔓延，「可怕的不是病毒，而是人心」，因此民眾只要把個人防疫工作做好、疫苗打滿，增強個人抵抗力，才是與病毒共存之道。