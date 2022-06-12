跑車山路殺彎對撞遊覽車6傷 車頭全爛4人受困慘況照曝光

宜蘭縣三星鄉三星路八段台七丙線8.4公里處，今（12日）下午2時36分1台自小客車從牛鬥往福山方向，疑過彎失控跨越雙黃線，與對向遊覽車發生對撞。（宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉三星路八段台七丙線8.4公里處，今（12日）下午2時36分1台自小客車從牛鬥往福山方向，疑過彎失控跨越雙黃線，與對向遊覽車發生對撞。（翻攝照片）

宜蘭縣三星鄉三星路八段台七丙線8.4公里處，今（12日）下午2時36分1台自小客車從牛鬥往福山方向，疑過彎失控跨越雙黃線，與對向遊覽車發生對撞；初步了解，自小客車車內4人與遊覽車司機、導遊2人，共6人受傷，其意識均清楚無生命危險，分送羅東聖母及博愛醫院救護，雙方駕駛酒測值均為0。

經警方表示，因巨大撞擊力造成自小客車車內4人皆動彈不得，消防人員到場後，即以破壞器材進行救援，目前皆已送往醫院救護；現場由員警交整中，過往車輛均能正常通行。至於詳細事故原因仍有待警方進一步調查釐清。