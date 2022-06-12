台北市推出1280定期票獲廣大迴響，前交通部長林佳龍今透露，立委蔡適應希望定期票能擴大至基隆，從台北通變成首都通。台北市副市長黃珊珊說，可以，但成本和費用要算清楚，包括補貼是否由基隆市政府出一部分，都可以討論。

有意參選台北市長的林佳龍今在基隆指出，蔡適應一直很希望「台北通」1280月票能變成「首都通」，因此他特別提出「台北plus」，未來公共運輸，包括客運、捷運都能納入首都圈總體規畫，至於經費要交通部以公共運輸基金支持。

黃珊珊下午赴企業運用跨境電商平台拓銷市場活動時說，1280定期票需要計算成本，不是只有擴及的問題，目前北市正在擴充敬老卡納入台鐵中，不過這很複雜，她認為定期票擴及到大基隆是可以的，但問題是整個成本費用要算清楚。

黃珊珊說，台北市政府有拿錢補貼1280定期票政策，但擴大以後，補貼的錢是誰要出，是基隆市政府要出一部分嗎，或是說大家可以來討論怎麼做，「這都可以，但要討論。」