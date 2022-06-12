立法院長游錫堃今（12日）出席台灣海外網線上視訊專題演講「防衛意志是護台良方－烏俄戰爭的啟示」，游錫堃提到，後備戰力、募兵制應該要檢討。對此，網友炸鍋，怒稱「菜EE都執政6年了，自己不改在那邊叫什麼？」「先叫貴黨那些去補足兵役啦！」

立法院長游錫堃今（12日）出席台灣海外網線上視訊專題演講「防衛意志是護台良方－烏俄戰爭的啟示」，游錫堃提到，台灣有很多防衛優勢，但採用募兵制兵役役期降為4個月，相較於其他國家會有兵力不足的問題，應該要檢討。

游錫堃表示，台灣兵役役期4個月、新加坡24個月、南韓18至23個月、芬蘭12個月以內，役期都比其他國家短，此外，新兵訓練、部隊受訓期同樣也較短，募兵制應該要檢討，訓練不足的部分要想辦法改進，為了防衛國家就要檢討。

對此，PTT網友炸鍋，怒轟「菜EE都執政6年了，自己不改在那邊叫什麼？」「改阿！怎麼不敢改」、「反正火燒屁股也燒不到你們這些」、「所以現在誰執政？」、「塔綠班都閃尿替代役，爽爽撈！」「 選舉到了！」「先叫貴黨那些去補足兵役啦！」