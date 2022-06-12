記憶體三雄南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)本周公布5月營收，南亞科、旺宏單月營收雙減，三大法人本周也呈現賣超，南亞科遭賣超近4千張、華邦電遭賣超近3千張、旺宏遭賣超近3500張，三檔個股皆在均線下區間整理。美系外資更補刀，所有記憶體產品價格恐怕將會在第3季全線下滑，包括NAND(儲存型快閃記憶體)、DRAM(動態隨機存取記憶體)、NOR Flash(編碼型快閃記憶體)。

南亞科自結5月營收為61.97億元，月減6.07%、年減18.50%，主要是俄烏戰爭、通膨與大陸封城等因素影響，DRAM價量減少；前5月營收為327.42億元，年增0.04%。南亞科5月26日召開股東會，通過2021年每股配發3.70元現金股利。董事長吳嘉昭表示，隨著5G、AI、物聯網、自駕車、元宇宙等相關技術的發展，將帶動DRAM應用多元化，預期今年第二季DRAM產業修正，爾後有機會逐季改善。

南亞科對未來營運仍抱持樂觀，因為DRAM是電子產品智慧化的關鍵元件；智慧型手機、伺服器、數據中心是目前最大應用區塊。隨著5G、AI、物聯網、大數據、自駕車及元宇宙相關技術的發展，結合各種消費型智慧電子產品的創新應用，DRAM每年位元需求成長15~20%。目前DRAM產業受到高通膨引發原物料上漲、俄烏戰爭、大陸封控及相關晶圓吃緊造成長短料等四大變數影響。在面臨四大變數下，南亞科仍將力求2022年營收與2021年相當，並透過優化產品組合，穩定提升獲利，希望能繳出穩定獲利成績。

南亞科預估2022年DRAM需求年增15~20%，展望今年下半年，雲端資料中心需求持續領先成長，DDR5小量導入市場，5G手機出貨比重提升，DRAM搭載也將同步增加，商用及電競機種筆電需求仍強勁，惟手機及筆電，受到全球通膨、地緣政治、缺料影響較重，需求成長趨緩。消費型電子終端產品如網路通訊、智慧穿戴、智慧音箱、固態硬碟等需求預期成長；VR頭盔、智慧眼鏡將受惠元宇宙概念及新款遊戲機推出而成長。目前來看，預計DRAM市場在今年上半年持續調整，今年下半年將有逐漸復甦的機會，供應鏈長短料逐步改善，但市況需觀察俄烏情勢發展，通膨及COVID封城等影響整體終端需求。法人預估，南亞科2022年 EPS為7.44元。由於現在DRAM報價仍有壓力，因此建議中立。

旺宏公佈內部自行結算之2022年5月份合併營收為新台幣35.48億元，月減8.5%、年減11.4%；累計2022年1月至5月合併營收為新台幣190.26億元，年增9.1%。

旺宏董事長吳敏求日前股東會表示，旺宏業績80%都在非PC事業，PC與PC相關領域逆風，對公司營運影響有限。下半年營運不錯，會優先供應NOR，其價格也可望走揚，而3d nand 192層開發進度順利，3D Nor部分客戶初期反應也好。

華邦電公佈自行結算的2022年5月份營收報告。華邦含新唐(4919)等子公司，5月份合併營收為新台幣88.20億元，月減1.16%、年增7.47%。累計2022年01至05月合併營收為新台幣442.57億元，年增16.97%。

華邦電高雄廠預計111年投產營運，並於112年明顯貢獻集團營收；初期月產能約為1萬片。華邦電高雄廠將導入自行開發之最新DRAM 20奈米製程技術，提供客戶高品質的利基型DRAM產品，以滿足物聯網、智能系統及元宇宙應用等趨勢的需求。