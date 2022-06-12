近期，各大海運公司陸續發布今年第1季財報，全球貨運航運業延續去年的火爆行情。有的海運公司跑跑一趟歐洲就能賺出一條船的錢來，有的航運公司平均一天能賺6億元（人民幣，下同）。

目前已公布第1季業績的海運公司，營業收入和利潤均呈現大幅增長。全球第4大海運公司中遠海控財報顯示，2022年第1季營業收入1055億元，年增63％，淨利276億元，年增79％。

據《每日經濟新聞》報導，2022年運價最高時，如果一艘滿載2萬標準貨櫃的貨櫃船從大陸上海前往英國倫敦，一個航次的運費收入約1.6億美元，刨除各種成本，基本可以抹平該船的造價。

全球第一大海運公司馬士基2022年第1季財報顯示，營收193億美元，年增長55％，息稅折舊及攤銷前利潤為91億美元。平均下來，相當於每天賺了6.69億元人民幣。

據上海航運交易所數據顯示，6月初發佈的上海出口集裝箱綜合運價指數（SCFI）已經超過4200點，較上期上漲超過32點。航运咨询公司德路里（Drewry）近日將集運公司全年獲利預估上調至3000億美元，約合人民幣2兆元，較去年增長40.19％。

海運市場如此火爆，船東的訂單也雪片般湧向了上游的造船廠。

近日，德國造船和海洋工業協會表示，全球造船業絕大部分訂單已流向中國和韓國。今年前5個月，全球新船訂單中，中國承接船舶247艘，占全球市場52.5 ％，排名第一；韓國承接148艘，占38.5％，排名第二；日本承接38艘，占7.3％，排名第三。

目前，全球在建貨櫃船近900艘，總運力約為680萬標準貨櫃。丹麥船舶金融公司5月初曾發佈警告稱：如果目前新船舶訂單持續下去，未來的運力過剩將會長期影響貨櫃市場。

大陸商務部研究院對外投資合作研究所副所長曹亞偉表示，從接到訂單到建造成船，需要1到3年的時間，往往是航運週期可能處於高點位置時，船東下單買船，等船造好的時候有可能已經處於航運週期的低點。因此要注意調整造船產業的產業節奏。