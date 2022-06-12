前台北縣議員李樔槦5月22日逝世於林口長庚醫院，享耆壽95歲，其子新暉建設有限公司董事長李振武感念父親深恩，今（12）日於父親告別式中，以父親李樔槦及母親李陳蕋名義捐贈新北市政府1輛復康巴士，讓父親遺愛人間，李樔槦的孫子、知名演員李國毅也參與捐贈儀式，新北市政府由副市長謝政達代表受贈，感謝家屬的無私善舉。
李樔槦曾任第4、5屆台北縣議員，長期投入社區服務及泰山當地各類事務推動，退休後仍對市政服務長期義務性付出，對地方貢獻良多，亦於2014年獲得新北市模範父親。
李振武表示，因深受父親平時熱衷公益的影響，考量父親晚年行動不便，因此於送別父親走完人生最後一段路時，以父母親的名義捐贈1輛復康巴士，期待藉由此次捐贈，感念父母親含辛茹苦的養育之恩。
李政達表示，前議員李樔槦長期為新北市及泰山區服務，對地方有很大貢獻，這次捐贈的復康巴士是新北市第667輛，市府一定會好好運用這輛復康巴士，持續為身心障礙者提供就醫、就學、就業所需的交通接送服務，延續李樔槦老先生的善行與愛心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。