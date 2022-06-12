前台北縣議員李樔槦之子李振武以父親名義捐增新北市政府復康巴士。（新北市社會局提供）

前台北縣議員李樔槦5月22日逝世於林口長庚醫院，享耆壽95歲，其子新暉建設有限公司董事長李振武感念父親深恩，今（12）日於父親告別式中，以父親李樔槦及母親李陳蕋名義捐贈新北市政府1輛復康巴士，讓父親遺愛人間，李樔槦的孫子、知名演員李國毅也參與捐贈儀式，新北市政府由副市長謝政達代表受贈，感謝家屬的無私善舉。

李樔槦曾任第4、5屆台北縣議員，長期投入社區服務及泰山當地各類事務推動，退休後仍對市政服務長期義務性付出，對地方貢獻良多，亦於2014年獲得新北市模範父親。

李振武表示，因深受父親平時熱衷公益的影響，考量父親晚年行動不便，因此於送別父親走完人生最後一段路時，以父母親的名義捐贈1輛復康巴士，期待藉由此次捐贈，感念父母親含辛茹苦的養育之恩。

李政達表示，前議員李樔槦長期為新北市及泰山區服務，對地方有很大貢獻，這次捐贈的復康巴士是新北市第667輛，市府一定會好好運用這輛復康巴士，持續為身心障礙者提供就醫、就學、就業所需的交通接送服務，延續李樔槦老先生的善行與愛心。