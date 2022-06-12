中油宣布與原油供應商亞塞拜然國營石油公司（SOCAR TRADING）成為減碳合作夥伴，第一次針對進口原油試行碳中和合作案，首批貨油由Violando船載運自地中海Ceyhan港啟航，12日凌晨在沙崙港卸畢。

中油強調，這是我國首次卸收碳中和原油，約105萬桶原油自油田開採至卸港碼頭，透過碳抵減機制，經過國際第三方認證所取得的「溫室氣體減量額度」，可達到約88座大安森林公園一年吸碳量效益。

此外，中油持續關注國際減碳趨勢，今年4月加入由新加坡交易所、星展集團、淡馬錫等合資成立的全球碳權交易平台 Climate Impact X(CIX)，成為少數率先加入的台灣企業，關注自然氣候解決方案的國際減碳項目。

推動溫室氣體減量已是世界共識，中油這次SOCAR TRADING公司交運的原油所取得之「溫室氣體減量額度」，減碳項目皆為近6年內建立，且多數為自然為本的減碳計畫，該計畫係按核證碳標準和氣候、社區和生物多樣性標準進行碳匯專案開發，符合我國提出的應對氣候變化並以自然為本的解決方案。

中油表示，在此批碳中和原油抵台前，已與亞塞拜然國營石油公司簽署了首份低碳原油暨成品油框架協議，說明未來雙方合作碳中和原油或成品油的交易模式，納入油料生命週期的碳足跡之盤查、認證，並採用國際第三方認證的碳抵減機制。

中油此次碳中和原油即獲得瑞士之氣候中和商品(Climate Neutral Commodity, CNC)認證及英國Intertek公證公司之Cradle to Gate原料端碳中和認證。

中油董事長李順欽指出，因應淨零碳排要求，去年成立「氣侯變遷因應工作小組」，分設低碳發展中心與製程節能中心等兩中心，以 「優油」、「減碳」、「潔能」為三大策略，邁向淨零減碳的可行路徑，在「優油」部分，未來6年將斥資百億元汰換老舊製程，並持續朝向COTC 邁進。

「減碳」部分除持續推動製程節能減碳計畫，如去年已投資裝設燃燒塔廢氣回收系統，把廢棄轉化為燃料氣以取代天然氣，計畫完工後預計每年可減少約7萬公噸溫室氣體排放，及正積極開發碳捕捉封存及再利用（CCUS）、生質塑膠聚乳酸等；「潔能」主要在開發國內地熱能發電、及發展加氫站及氫能燃料電池等零碳能源技術及供應網絡。