港星李嘉欣（Michele）頂著香港小姐和國際華裔小姐冠軍頭銜出道，擁有「大美人」、「最美港姐」的美名，加上天生麗質、氣質出眾，讓她至今仍是美魔女代表。而下個禮拜將過52歲生日的她，則在網上曬出慶生照，李嘉欣俏麗頂著高馬尾和精緻妝容，絕佳狀態相當不科學。

李嘉欣今（12日）下午在社群平台曬出提前慶生的聚會照，並寫下：「關於昨（天）晚上...」，寵愛毛孩子的她，抱著小狗入鏡，身穿白色POLO衫和牛仔褲，穿搭隨興又有型，最吸睛的，莫過於李嘉欣的俏麗臉蛋，她頂著高馬尾和精緻妝容，五官凍齡、肌膚狀態好到會發光，完全看不出已是年過半百的熟女。

網友看了也紛紛誇：「少女M，美極了」、「天哪！全身都在發光的大美人！狀態太好了，太美了！」、「貌似是20歲青春美少女」、「氣色很棒」、「看她的皮膚狀態...我高中時候也不一定有她好」，留言滿是好評。

李嘉欣擁有中葡混血的混血美貌，加上氣質出眾，讓她以選美打開知名度後，順利地在演藝圈發光發熱，並成為外界公認的大美人，被受封為「最美港姐」，同時，李嘉欣還是幸福人妻一枚，她2008年嫁給富商許晉亨、育有兒子Jayden，李嘉欣婚後就淡出螢光幕，把重心放在照顧家庭和兒子身上，不過李嘉欣在今年2月卻傳出因先天性心臟結構問題住院搶救，從鬼門關前走一回的李嘉欣，事後則還不忘感性呼籲大家要愛護自己的身體。