衛福部長陳時中今天宣告確診，病況引發各界關注，台大兒童醫院院長黃立民提醒，陳部長因有吸菸史為高風險族群，需特別注意確診第5天有無出現重症前驅症狀；指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則表示，部長打過3劑疫苗，只要透過適當的藥物診治，應能維持輕症，並且很快地康復。

現年68歲的陳時中，過去曾在立法院備詢時透露，自己曾裝心臟支架；今年3月還自爆菸齡50多年，符合開立抗病毒藥物Paxlovid的高危險族群。

黃立民指出，一般而言至少要戒菸1至2年才能有效降低新冠感染的重症風險，由於部長有吸菸史，且戒菸時間不長，若肺部功能還未恢復，仍有相當的中重症風險，必須注意確診第五天有無出現容易喘、精神狀況不佳、血氧濃度下降等症狀，如有異狀就得進一步接受治療。

張上淳則透露，部長的症狀很輕微，狀況比同年齡的還要勇健，指揮官這兩年來一直都很辛勞，到處為疫情奔波，平常的接觸史也較多，自己當然希望指揮中心的成員都健健康康，但在現在疫情之下，染疫幾乎是不可避免的事情。

張上淳指出，自己只是提供指揮中心專業意見，屬於外部人員，對於部長確診後的相關處置並不了解，「他應該有他的診治管道」，而國外疫情在高峰時，也有許多內閣成員甚至元首確診，相信在接受妥善醫療照顧之後，部長應能很快康復。

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