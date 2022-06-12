大陸新住民快手理髮師 義剪百寶箱到府傳愛

移民署舉辦「新住民及其子女築夢計畫」，來自大陸江西的宋群以「群心快剪，到府傳愛」獲獎，移民署表示，她的故事代表每位來台的新住民姊妹心聲「勇敢融入台灣社會，並用愛來回饋社會，最後就能成功。」

宋群婚前時常到姊姊的美髮店工作，自2005年遠嫁來台，宋群便積極參與政府舉辦的美髮技能培訓課程，並考取丙級證照，並鼓起了勇氣參加養老院義剪活動，看著臥病在床的阿公、阿嬤們，因為煥然一新的髮型嶄露久違的笑容，甚至起身向宋群道謝，讓宋群成為一位「快手理髮師」。

當宋群發現移民署正在辦理「新住民及其子女築夢計畫」結合自身剪髮專業報名參賽，幸運的是計畫獲獎了，於是又再開啟宋群的義剪生涯。

宋群說，只要有人需要，她就會騎著改良的「行動快剪車」，百寶箱裡載著鏡子、電剪、各式剪刀、造型吹整及清理工具，還有按摩器具、客人圍裙及消毒與噴水器具等，除了為行動不便的阿公阿嬤打理髮型外，也會體貼協助阿公阿嬤按摩肩頸，陪他們聊天談心，讓不良於行又需要理髮的阿公阿嬤直呼「揪感心」。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，2015年起主辦「新住民及其子女築夢計畫」提供新住民築夢舞台，鼓勵新住民藉由自己的雙手種下夢想的種子。