烏克蘭駐柏林大使上周五表示，經過確認，基輔可於6月下旬，接收第一批來自德國的 PzH 2000自走砲。先前德國已承諾提供PzH2000一段時間，但總受限於作業手續而一直沒有具體動靜。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭大使梅尼克(Andriy Melnyk)說：「德國承諾提供的7 門PzH 2000自走砲，將可在6月22日左右交付，還有一些自行式防空系統，也就是獵豹防空戰車(Flakpanzer Gepard)。」

這位大使指出，儘管做出了承諾，但至今為止，德國還未向烏克蘭交付任何重型武器。

他說：「截至今天，也就是俄羅斯對烏克蘭開戰的第105天，我們沒有任何單位收到德國的重型裝備，包括榴彈砲、步兵戰車、坦克，都還沒有交付給烏克蘭。」

早在5月份，聯邦德國國防部長蘭布雷希特 (Christine Lambrecht)就提出，供應7門PzH 2000自走砲的計畫；PzH2000是目前自動化程度最好、準度最高、射程名列前茅的大砲，烏克蘭很期望得到這項裝備。

PzH 2000的主砲是155公釐口徑，52倍徑 (L52，也就是砲管為806公分長)，可以將各式北約標準砲彈打擊到40公里外，若採用增程砲彈，更可將射程擴展至56公里，而且射擊速度快，大約10秒即可轟擊3發。