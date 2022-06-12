女大生墾丁打工換宿遇照騙惡夢 「瑜珈墊當床」恐怖經歷曝

打工換宿成惡夢！1名女網友日前應徵上墾丁某旅店打工換宿，當時召募文章稱是睡「背包客房型」，但她到現場卻發現是睡簡陋鐵皮屋，屋內僅有上下鋪床架，床墊也是用「瑜珈墊」替代，她向店家投訴後遭對方踢皮球卸責，最後她與友人當晚住1晚就離開，而老闆事後還對外稱「斷章取義什麼人都有」。

該女網友在Dcard上發文，她日前與友人到墾丁打工換宿，業者原本稱「免費住宿『背包房』，一人一格（需配合輪調）」，她到現場發現竟是簡陋鐵皮屋和上下鋪床架，沒有床墊，只有1塊瑜珈墊「假冒床墊」，還有棉被、枕頭等，房內充滿霉味且燈光昏暗，此外店家原本稱有免費機車，事後又改口說車壞了，要她們去借車，她們甚至還要每天在個人社群帳號上發文並標註其他人。

女網友應徵上墾丁某旅店打工換宿，當時召募文章稱「背包客房型」，但她現場卻是睡簡陋鐵皮屋，屋內僅有上下鋪床架，連床墊也是用「瑜珈墊」替代。（翻攝自Dcard）

女網友應徵上墾丁某旅店打工換宿，當時召募文章稱「背包客房型」，但她現場卻是睡簡陋鐵皮屋，屋內僅有上下鋪床架，連床墊也是用「瑜珈墊」替代。（翻攝自Dcard）

該女網友向店家申訴，對方回應「你們如果不滿意就離開啊」、「你不相信去問，這邊每間都是這樣」、「我們這邊已經比別人好很多」，店家稱招募人員和現場人員是不同人，老闆也不在當地，原PO痛批是在踢皮球，最後商量結果是當晚住在旅客背包房一晚，店家僅補貼高雄到墾丁的車票錢，原PO最後情急之下詢問其他店家，所幸有其他店家願意收留、聘用她們。

事件爆發後，該旅店的老闆發文稱「斷章取義什麼人都有」，在受訪時稱原PO只是認為房間與想像中不同，還稱是原PO態度不好，認為原PO是看到舊的招募文章，但原PO回應招募文章確實是背包房型，且態度從沒不好、就事論事；其他網友則留言「推推！太扯了」、「這個真的太誇張了」、「好糟糕⋯其實是詐騙你們吧」。