受國際原油強勁漲勢帶動，大陸國內成品油零售價格下周將再度調漲，據澎湃新聞測算，上述調幅折合每公升價格將上漲約0.26元（人民幣，下同），這意味著，本輪調整後，大陸國內大部分地區95號汽油將突破或逼近10元／升，成品油零售價格將再創新高。

據多家大宗商品資訊機構測算，截至6月10日大陸本輪成品油計價期第8個工作日，參考油種均價為每桶119美元左右，預計大陸國內汽柴油此次上調幅度為340元／噸，調價窗口在6月14日24時。

據金聯創能來源數據，自2021年1月1日至2022年6月10日，不到1年半的時間，大陸國內成品油零售價共經歷「24漲7跌4擱淺」，其中2022年已經「9漲1跌」，漲跌抵消後，汽油累計上調3815元／噸；柴油累計上調3675元／噸。

因各地油價略有差異，以湖北地區油價為例，92號汽油由2021年年初的每升5.96元漲至9.03元，95號汽油由去年年初的每升6.38元漲至9.66元。

近期，國際原油期貨價格呈震盪上行走勢，供應不足的擔憂以及需求增加支撐國際油價保持在每桶120美元的高位。相較於今年初，全球兩大基準WTI、布倫特的漲幅高達56％。業界普遍觀點認為，由於全球原油供需持續偏緊，疊加地緣政治溢價，高油價將貫穿全年。