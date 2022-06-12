國立陽明交通大學客家文化學院12日下午舉行畢業典禮，邀請知名新聞主播兼校友曾偉旻用台灣閩南語和客語雙語演講，與學弟妹分享本土語言的豐富性與重要性，可為自己的人生與事業開拓出更廣闊藍海之路。

曾偉旻現為公共電視台台語台主播、資深新聞記者、國立台灣師範大學台灣語文學系博士候選人。曾偉旻於2006年進入客家文化學院傳播與科技學系就讀，是該學院第2屆校友。客語雖不是他的母語，但他的客語修習歷程則是從在該院就學時開始。

曾偉旻表示，他這次不僅使用台灣閩南語、客語、原住民語還有台灣手語，更特別選擇了各個國家語言祝福畢業的學弟妹，也藉此彰顯各本土語言的豐富性與重要性。他強調，從事10多年的新聞媒體工作，深刻發現台灣不能只有華語的聲音及華語的市場，而國家語言法則已經開啟了國家語言大復興的時代。

曾偉旻期待透過演講，能給畢業的學弟妹認知到，除了人文社會科學、傳播科技之技能與理論的專業訓練外，如果能盡心於本土語言的投入，必將為自己的人生與事業開拓出更廣闊藍海之路。

客家文化學院院長黃紹恆教授表示，此次畢業典禮能夠邀請到非客家人的傑出校友曾偉旻來到學院畢典，分享客語在他事業發展的助益與成就，倍感鼓舞與信心。同時也認為此印證了學院除了人文社會學系和傳播與科技學系兩系專業訓練之外，與其他人社領域學院非常不同，且獨樹一格，包括客語在內的客家相關知識之傳授與能力的培育，對其人生的發展發揮了明顯的加分效果。

曾偉旻表示，他非常感謝客家文化學院給予客語的學習機會。對客語學習相當熱衷的他，大學時代的客語課程常常名列前茅，也考取了初級客語認證。在當今國家語言發展法的新紀元，10多年後，他更上一層樓獲得中級客語認證，能夠回到客院來分享他推廣國家語言心得，倍覺有意義。