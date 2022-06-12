2陸籍男昨橡皮艇闖富岡漁港，台東漁民直呼太扯。（蔡旻妤攝）

2名大陸籍男子11日傍晚駕駛橡皮艇拉著水上摩托車進入台東富岡漁港，聲稱從菲律賓要返回中國，因船隻故障進港求援，尋求避難。由於說法太不可思議，當地漁民今天議論紛紛，質疑「太扯！根本不可能」。全案由海巡署偵防分署台東查緝隊偵訊中，並已報請台東地方檢察署協助後續處理。

昨日下午5時許，突然有艘橡皮艇拖著水上摩托車進港，經海巡安檢所人員攔查發現，是35歲古姓及52歲崔姓兩名大陸籍男子自稱在菲律賓打工8個月，因想家，於是上淘寶網買水上摩托車和橡皮艇，從菲律賓出海，打算返回大陸，卻因風浪過大，水上摩托車失去動力，在海上漂流3天到富岡漁港外，實在沒有辦法，只好進港求援。

富岡漁港內，幾個漁民聚在一起討論，其中1位漁民指著海域示意圖說，若從菲律賓要回大陸，大可直接由西部前行，從墾丁海域通過就可直行，何必要繞路。另1位漁民則說，依照橡皮艇的大小與馬力，要通過東部的黑潮根本不可能，近期東部一直在進行軍事演習，質疑兩人動機不單純。

曾經在菲律賓海域捕魚的陳姓漁民進一步表示，駕駛橡皮艇跟水上摩托車要回大陸根本是天方夜譚，橡皮艇的馬力頂多30、40，海上的浪至少都有2到3米，要讓橡皮艇頂浪前行，可能早就翻覆了。

海巡署東部分屬第一三岸巡隊表示，11日静洋守望哨執勤同仁運用高倍率望遠鏡實施海面監控時，發現為1艘橡皮艇及1台水上摩托車，艇上有2名男子疑似揮手發出求救訊號，兩人自稱9日自菲律賓巴士哥地區駕駛橡皮艇及水上摩托車預定返回大陸，行經我國外海時，因水上摩托車損壞，故由橡皮艇拖帶水上摩托車向台灣岸際航行，並請求進港救援維修。

第一三岸巡隊表示經聯繫港口主管機關台東縣政府農業處同意2名陸籍人士與救生艇及水上摩托車先行駛進富岡漁港避難，進港後並由伽藍安檢所同仁著全套防護衣實施登檢及新冠肺炎快篩，經快篩與台東醫院PCR檢測結果均為陰性；因案情正由相關單位釐清中。