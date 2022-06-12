矽晶圓廠公告5月營收，投顧法人指出，營收成績單符合預期，看好漲價效應延續至下半年，其中，環球晶（6488）受惠12吋晶圓供需吃緊，合晶（6182）處在8吋供需結構維持吃緊情況，台勝科（3532）Brownfield產能開出，預期產品報價都有上漲空間。

環球晶5月營收60.4億元，月增14.9％、年增25.8％，第二季累積營收達成率66％；因第二季為其長約（LTA）換約高峰，預估單位售價漲幅達4％、營收季增幅將達6％。展望第三季，因目前12吋供需狀況持續吃緊，預估第三季單位售價漲幅仍可達3％，帶動營收季增4％。

合晶公布5月營收10.1億元，月增2.4％、年增21.8％，第二季累積營收達成率65％、符合預期。展望下半年，因合晶多採半年換約形式，在8吋供需結構仍維持吃緊的情況，預期下半年報價仍有5％調漲空間，而6吋與更小尺寸矽晶圓方面，雖4、5吋矽晶圓需求略為鬆動，主因二極體需求較為不振，但因6吋矽晶圓多屬利基型市場，客戶多以非陸系客戶為主，投顧法人預期下半年可調漲3％，全年漲幅達一成。

台勝科5月營收13.6億元，月增1.9％、年增44.7％，第二季累積營收達成率68％、符合預期。展望第三季，因其LTA報價多採取半年議價，加上Brownfield產能開出，預估第三季平均報價可調漲5％，帶動營收季增11％。

金控旗下投顧指出，矽晶圓大廠擴產相對保守，多數矽晶圓廠於2021年下半年才宣布擴廠，相對晶圓代工擴產計畫落後一年以上，加上目前12吋矽晶圓生產設備交期拉長至1～1.5年以上，預期供需吃緊態勢將維持到至少2024年底，另外，8吋矽晶圓供需結構雖不如12吋供需吃緊，但法人預估2022～2025年供需比率將維持約103％，同樣維持高檔滿載水準。