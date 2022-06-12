情侶在相處的過程中難免會有摩擦，甚至因此導致離別的結局。命理網站「星座巫師」分享，射手座、水瓶座和獅子座的人堪稱「絕世好前任」，儘管在戀愛過程中有些小缺點，但真的和他們分手後，又會感到遺憾，對他們念念不忘。

1、射手座

射手座愛好自由，即使談戀愛了也需要私人空間，因此若是對他們太熱情或依賴，就會讓他們感到壓力而想逃離，但除了這點以外，射手座其實是個好戀人，他們善解人意、能夠理解另一半，甚至有求必應，相當體貼細心，因此分手後總讓人念念不忘。

2、水瓶座

水瓶座個性理智且冷靜，面對任何情況都能臨危不亂，因此當你遇到措手不及的問題時，都可以依賴他們，然而隨著相處的時間越久，水瓶座越會因為失去自己的自由而想逃離，讓另一半感到受傷，但當雙方真的分手後，你就會突然很不習慣，身邊沒有能夠依靠的人存在。

3、獅子座

獅子座一旦愛上一個人就會付出自己的一切，希望把所有美好的事物都獻給另一半，然而當這份感情逐漸演變成綑綁對方的工具時，喘不過氣的感覺最終會使人情緒爆發，釀成分手的結果，然而當真正分手之後才會發現，獅子座是由衷地在愛著自己，自然會讓人感到遺憾不已。