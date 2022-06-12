近期女子選手們在諾丁漢女網賽為要來的溫布頓熱身，備受矚目的詹家姊妹詹詠然、詹皓晴分別與它國好手搭配進行雙打，詹詠然與澳洲老將絲托索(Samantha Stosur)抱憾輸球止步8強，無緣與妹妹正面對決，而昨天詹皓晴與日本搭檔青山修子則希望能幫姊姊報仇，不幸還是以4：6、4：6敗給巴西哈德瑪雅(Beatriz Haddad Maia)/大陸張帥。

詹詠然與澳洲老將絲托索在8強賽敗給大會頭號種子哈德瑪雅與張帥，無緣與順利晉級4強的妹妹詹皓晴在球場上過招，而晉級的詹皓晴與青山修子則強碰大會頭號組合。比賽首盤因錯失發球局讓出，次盤情況大致相同，遭對手「再見破發」，無緣幫姊姊報仇並晉級決賽，相當可惜，詹家姊妹連續敗在哈德瑪雅與張帥手下。

不過詹皓晴這次的表現相當突出，與日本搭檔青山修子打出絕佳默契，16強以6：1、7：5擊退波蘭羅索絲卡(Alicja Rosolska)/紐西蘭蘿特菲(Erin Routliffe)，拿下兩人合作以來在草地球場首勝，8強再以三盤大戰擊退波蘭卡瓦(Katarzyna Kawa)/印尼蘇吉亞迪(Aldila Sutjiadi)組合，比數是6：7(4：7)、6：2、11：9，可惜最後還是敗給哈德瑪雅與張帥。