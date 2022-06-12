總太地產開發公司認養大坑9號及9-1號步道。（台中市政府提供）

國內新冠疫情持續延燒，假日休閒何處去？觀旅局指出，大坑有12條步道每逢假日是民眾最喜愛的運動景點，市府積極建設新設施，每年也編列經費維護整建既有步道和設施；期盼爭取更多企業熱心公益加入認養行列，提供民眾更安全和舒適的休憩環境。

觀旅局表示，去年7月中旬至今，市府已整修完成3號步道大雨掏空路基改道、4號步道起點至0＋145K老舊拆除及拓寬、5號步道怡樂亭、逍遙亭、行易亭、6號步道觀音亭旁涼亭、9-1號步道全線及9號步道農夫市集平台等；考量民眾行走舒適度、步道坡度和寛度及階梯級深等，進行適度的整修。

特別在9-1號步道終點處增設眺景平台，透視度佳時可看到大坑情人橋、清新橋及藍天白雲橋等美景，已成為打卡拍照的熱門景點。觀旅局目前持續進行8號步道公廁新建、4號步道及6號停車場公廁整修等，施工部分不影響步道通行安全，步道皆正常開放通行。

觀旅局指出，大坑步道目前有5家企業認養，包括矽品精密公司認養2號步道，櫻花建設認養6號及7號步道，總太地產開發公司認養大坑9號及9-1號步道，台中日光溫泉會館及麗明營造股份有限公司2家企業共同認養10號步道，企業認養步道費用可申請抵稅，並可提升企業形象創造雙贏。