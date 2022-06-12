南非籍新住民阿德自小依親外籍配偶的母親來台，卻一直滯留始終沒有居留身分，多年前與台灣女子相戀並育有2子，因未登記結婚無法以外籍配偶身分申請居留證，也不能正常就業及就醫，向移民署桃園站求助，考量個案狀況特殊，戶政單位以專案協助完成結婚登記。

移民署桃園站介入了解個案情形，建議阿德與女友先完成結婚登記，後續可以專案協助這名新住民取得外僑居留證，不過阿德因為自小就來台，對於母國南非非常陌生，若要在台辦理結婚登記，需要的南非單身證明，要再補辦理不知又要再花上多少時間。

移民署桃園站與戶政單位評估，阿德在未成年時就來台，並且未曾再出境，所以戶政單位同意專案協助他們在台完成結婚登記，在2個單位共同努力下，總算讓多年來一直無法取得居留證的阿德可以順利在台開啟人生的新篇章，ㄧ家4口也總算可以和樂團圓。

移民署桃園服務站主任黃英貴表示，這個個案很具有特殊性，在與戶政單位的合作下一起解決阿德多年來的問題，協助他們ㄧ家4口能在台灣更安心的生活，移民署助人的工作非常有意義。

黃英貴另也提醒，外來人士在台生活諮詢服務熱線「 0800-024-111 」將自7月1日後，全面調整為「1990馬上幫您」熱線服務，服務語言有中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種，諮詢項目包括停居留法令、入出境、通譯協助、社會福利、醫療衛生、稅務、交通等生活相關問題，改碼後更好記，歡迎新住民及外國朋友多加利用。