連日下雨蛇出沒，雲林縣消防局呼籲民眾通報119由專業人士處理。（張朝欣攝）

最近連日下雨，加上是蛇類繁殖期，蛇隻相當多，雲林縣北港鎮捕蛇達人蘇立吉1星期內就協助民眾抓捕3尾蛇。縣消防局表示至本月12日已有180餘件抓蛇通報，呼籲民眾若發現蛇隻，不要自行捕抓以免發生危險，可撥打119再由委外專業捕蛇人士協助處理。

夏天是蛇類活動旺季，加上最近降雨後大量蛙類四處活動，不少蛇隻被蛙類吸引出來覓食，以及適逢繁殖期等因素，本月民眾撥打119通報抓蛇服務案件已有180餘件，與之前同期相比件數有所增加，縣消防局因此呼籲民眾要特別留意蛇隻出沒。

捕蛇達人蘇立吉表示，雲林平地、海邊的蛇類以臭青母、眼鏡蛇、雨傘節居多，山區龜殼花、黑眉錦蛇、臭青母較常見，百步蛇則很少見，其中眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花有毒，但一般民眾不一定能分辨是否為毒蛇，因此為了安全起見，還是不要自行捕抓。

蘇立吉說，各種蛇類的習性不同，但下雨天蛇隻較常出沒，尤其溪水因下雨高漲，會有許多躲在河川地附近的蛇隻爬到馬路、空地，甚至躲到住家，民眾經過河川地時要特別小心，以免遭蛇吻。另外，吹南風時因空氣溼熱，蛇類也會離開洞穴到處遊走。

消防人員指出，早期抓蛇勤務是由消防單位負責，雲林縣政府配合中央政策，已將抓蛇、捕蜂的為民服務業務委外執行，由縣政府農業處發包給委外單位，但為方便民眾通報，遭遇蜂蛇案件仍可撥打119，再由委外專業人員前往處理。若遇緊急情況，消防人員還是會第一時間趕往協助。