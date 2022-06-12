嘉義市長黃敏惠（前者 ）參觀學員精心製作的北門車站檜木模型，讚不絕口。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（左二 ）見證學員為木藝老師傅陳振龍（右）奉茶致敬。（廖素慧攝）

檜木屋模型老師傅陳振龍封刀2年後再教中年轉業、退休族學員做北門車站檜木模型，學員裁製不到1公分正方的木瓦片，用了3996片黏製屋頂，巧工也是磨工，12日在嘉義市舊監宿舍群展覽，市長黃敏惠及參觀者都讚不絕口。

黃敏惠表示，2年前陳振龍老師在「矯正塾1921」展出作品後說要封刀，難得「森林走走吧工作室」負責人李淑玲鍥而不捨邀請到陳老師開課，陳老師封刀不封口，指導5位對木藝有興趣的各行各業學員，從門外漢到各自完成1棟北門車站檜木模型，這份師徒傳承的精神及行動力就是嘉義市木都文化不斷發展的力量。

80歲陳振龍表示，檜木建築模型製作十分費時費工，要先了解建築原理、結構，等比例縮小製作，雙手靈巧地耐心、細心製作，這一班學員非常用心，常做到晚上8、9點還欲罷不能，他教得很有成就感。

李淑玲說，3年前參加嘉義市政府辦理的女力課程，因緣際會接手木作工作室，讓她中年轉業，去年再獲選得到創業業師輔導，非常感恩陳振龍老師手把手的教導，帶她入門進而做出檜木模型，有了1棟轉業創業的「起家厝」。

嘉義市文化局長文資科長林朝基指出，嘉義舊監宿舍群具有文資身分，主要是培育木業人才的基地，因而是木業工作聚落的型態發展，舉辦與木業木藝相關的課程及活動，目前公私部門已整修完成24棟建築物。

這場「起嘉厝」陳振龍師生聯展即日起至6月28日，在嘉義舊監獄宿舍群「矯正塾1921」展出，12日開幕，學員為陳振龍奉茶行敬師禮，黃敏惠市長、立委王美惠、木藝師陳佐民、李宗霖等人見證。