近期半導體產業雜音浮現，儘管台積電5月營收創歷史新高，仍不敵市場無情賣壓，從今年高點以來已重挫逾20%，市值蒸發約1000億美元。美媒報導，多數分析師仍看好台積電，並認為1年內股價有上漲50%的實力，目標價上看816元，直指目前市場恐慌反而是抄底好時機。

美國科技股跌跌不休，台積電也被拖累，周五（10日）美股掛牌ADR又大跌2.3%、收在88.68美元，累計兩個交易狂殺5.1%，眼看前低87.69美元岌岌可危。而台股的台積電股價10日跌11元（或2.03%），收在530元，前一波低點出現在5月12日的505元。

台積電營收表現創高，但股價著實委屈，從今年初衝上688元高點，目前跌到530元左右，股價跌幅逾2成，董座信心喊話，不要看短線，盼投資人長期持有。台積電董事長劉德音在8日股東會上表示，希望股東看台積電股價、擁有台積電股票是看長期，台積電績效非常好，長期展望相對於其它高科技領域更好，股價下跌只是短期。

美國財經媒體彙整37名分析師的報告，其中有34人給予買進評等，3人建議續抱，無人建議賣出，並上看台積電未來 12 個月平均目標價為816.75元台幣。周四（9日）台積電股價收在541元。

受訪分析師認為，隨著宏觀經濟對半導體業衝擊正在趨緩，投資人將重新關注台積電的基本面，看好在1年內股價有機會上漲50%，創下歷史新高。台積電董事長劉德音預測今年營收將成長30%左右，為市場投資人注入強心針。

報導指出，台積電市值今年雖已蒸發約10%，但跌幅仍只有全球半導體指數的一半左右。群益創新科技基金經理人Alex Huang表示，隨著非基本面因素逐漸消散，市場買家有望再度歸隊，不利於半導體類股的通膨擔憂和俄烏戰爭等因素，將在下半年緩減。

Sanford C Bernstein分析師Mark Li等人的近期報告提到，儘管很多人擔憂半導體周期性修正，他們仍樂觀看待台積電股價將續漲，原因在於台積電強勁的定價能力，能確保今年和明、後年營運持續成長。

摩根大通Gokul Hariharan等分析師的最新報告相對保守，稱台積電股價已反映當前景氣疑慮， 2023年的潛在下修空間仍無法掌握。儘管如此，小摩仍維持台積電的買進評等。

摩根士丹利Charlie Chan等分析師則認為，市場瀰漫恐慌情緒，反而是台積電進場好時機，因為台積電前景看起來仍安全。

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