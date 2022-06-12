1名女網友的丈夫日前拿出1個自製、全長約160公分「竹節存錢筒」，說是要給她當作生日禮物，該存錢桶一剖開，裡頭全塞滿紙鈔和硬幣，丈夫說讓她任選一節當作紅包，她則笑說「小孩子才做選擇，我全部都要」，還透露裡頭50元硬幣有612個，其他網友紛紛大讚這禮物超棒的。

該名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，她日前準備過生日，老公突然拿出家中超級長的「竹節存錢筒」對她說「不知道要送什麼，妳自己選一節吧」，照片中長形的竹節中被原PO丈夫存滿了錢，千元鈔、百元鈔到各種錢幣都有，竹筒長度幾乎與原PO展開的手臂相近。

女網友的丈夫拿出1個自製、全長約160公分「竹節存錢筒」，說要給她當作生日禮物，存錢桶一剖開，裡頭全塞滿紙鈔和硬幣。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

原PO的老公說讓原PO任選1節，彌補原PO因疫情無法在外頭慶生的遺憾，說「哪一節都可以啦，疫情這樣也不敢帶妳去外面吃飯」，原PO最後真的一一細數裡頭金額，透露50元硬幣有612個，其他數目就沒透露，她還發文笑說「小孩子才做選擇，我全部都要」。

其他網友紛紛留言「妳老公一定說早知道出門青菜吃吃」、「光是個透明的小元寶我都存不滿」、「這禮物超棒的，生日快樂」、「這個哪裡做的，好想要」、「哇…我也好想弄一個來存」、「經濟實在的禮物」、「好可觀喔，這是存了多久啊」、「別人的老公總不會讓人失望」、「太猛了！這根竹竿超實心」。