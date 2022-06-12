防疫指揮官陳時中確診，民進黨今天表示，陳時中居家照護期間，指揮中心持續進行防疫工作不會停歇。陳時中擔任防疫指揮官兩年多來，為防疫工作盡心盡力，希望陳時中能夠好好休息、早日康復。

民進黨表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天上午自覺有症狀，自行篩檢結果為陽性，目前居家照護中。陳時中居家照護期間，指揮中心持續進行防疫工作，指揮中心指揮官相關業務將由副指揮官陳宗彥暫代，陳時中也會透過電話及視訊方式，掌握各項防疫工作進度。

由於府院黨近期針對國內防疫情況隨時檢討研商，外界關切身為民進黨主席的蔡英文總統近期與陳時中是否有接觸？對此，民進黨表示，蔡英文總統近期並未跟陳時中部長開過會，但時常且頻繁地透過電話，討論防疫工作。

此外，指揮中心疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞及王必勝，已完成快篩，結果均為陰性，目前身體狀況良好、皆無症狀，將持續落實自我健康監測。

民進黨指出，陳時中擔任防疫指揮官兩年多來，為防疫工作盡心盡力，「我們希望陳時中部長能夠好好休息、早日康復」。